Прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной сербской оппозиции перекрыли улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной сербской оппозиции перекрыла улицу Бирчанинова в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, порядка трех десятков человек собрались около здания Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии, а затем направились в сторону сербского МИД и правительства страны, где демонстранты перекрыли движение.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что протесты оппозиции в Сербии организовали спецслужбы Запада.