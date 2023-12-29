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16:51, 29 декабря 2023Мир

Прозападная оппозиция перекрыла улицу в центре Белграда

Сторонники прозападной сербской оппозиции перекрыли улицу в центре Белграда

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сторонники прозападной сербской оппозиции перекрыла улицу Бирчанинова в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, порядка трех десятков человек собрались около здания Министерства государственного управления и местного самоуправления Сербии, а затем направились в сторону сербского МИД и правительства страны, где демонстранты перекрыли движение.

Ранее лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель заявил, что протесты оппозиции в Сербии организовали спецслужбы Запада.

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      Виктория Кондратьева
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