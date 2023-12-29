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14:14, 29 декабря 2023Силовые структуры

Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста арестовали

В Подмосковье суд арестовал 72-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки

Кадр: Telegram-канал «112»

В Подмосковье суд арестовал 72-летнего рецидивиста по подозрению в расправе над 70-летней пенсионеркой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина проведет за решеткой два месяца.

Днем 23 декабря в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

27 декабря силовики задержали уроженца деревни Топканово, который недавно освободился из колонии, где отбывал срок за расправу над изнасилованной им несовершеннолетней в 2005 году.

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