Расправившегося с пенсионеркой 72-летнего рецидивиста арестовали

В Подмосковье суд арестовал 72-летнего подозреваемого в убийстве пенсионерки

В Подмосковье суд арестовал 72-летнего рецидивиста по подозрению в расправе над 70-летней пенсионеркой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина проведет за решеткой два месяца.

Днем 23 декабря в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы, которая сообщила о пропаже матери. По словам женщины, пенсионерка сама ей позвонила и рассказала о похищении, после чего связь с ней пропала. Похищенная успела сказать, что ее ударили по голове и запихнули в багажник.

27 декабря силовики задержали уроженца деревни Топканово, который недавно освободился из колонии, где отбывал срок за расправу над изнасилованной им несовершеннолетней в 2005 году.