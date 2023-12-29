Назван возможный размер нового пакета помощи США Украине

Политолог Дудаков: США могут согласовать пакет помощи Украине в конце января

Размер нового пакета помощи, который США выделят на поддержку Украины, может составить порядка 20 миллиардов долларов. Такую сумму в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог-американист Малек Дудаков. Он также допустил, что согласовать выплату могут в конце января.

«Скорее всего, новый пакет помощи Украине будет, но не в ближайшие недели, поскольку наблюдается истощение возможностей военной поддержки. Но 3 января Конгресс возвращается из отпусков, до 19-го будет согласован бюджет. Потому в конце января — начале февраля могут объявить о выделении нового пакета», — допустил политолог.

По его мнению, «наполнение» пакета будет приблизительно таким же: это боеприпасы, оружие в количестве, достаточном для того, чтобы не обвалился фронт.

«О точных размерах говорить пока сложно. Реалистичный прогноз — миллиардов 20, но посмотрим, как будут вестись переговоры. Ситуация осложняется еще и тем, что эту помощь пытаются разменять на решение проблемы с мигрантами, что затрудняет переговоры, — объяснил Дудаков. — В любом случае какую-то помощь согласуют. Недостаточную для победы, но достаточную для того, чтобы фронт не рухнул».

Ранее сообщалось, что новый пакет помощи США для Украины в размере 250 миллионов долларов был встречен в Киеве «с прохладной благодарностью». Украинские чиновники сообщили, что без притока новых средств уже в январе могут начаться проблемы с выплатой части заработных плат и социальных пособий.

