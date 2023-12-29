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20:18, 29 декабря 2023Спорт

Роналду одним эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года без него

Роналду смеющимся эмодзи отреагировал на рейтинг лучших футболистов года IFFHS
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду. Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на рейтинг лучших футболистов 2023 года от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) без него. Публикация доступна в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) A Bola.

В комментариях к посту 38-летний футболист разместил эмодзи, смеющийся до слез.

26 декабря стало известно, что норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком 2023 года по версии IFFHS, набрав 208 баллов. На втором месте расположился форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, в активе которого 105 баллов. Третьим стал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси с 85 баллами.

Роналду в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Саудовской Аравии. Форвард забил 16 мячей и сделал восемь голевых передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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      Анастасия Борисова
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