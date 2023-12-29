Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
16:09, 29 декабря 2023Экономика

Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

ИКАР: РФ более чем вдвое увеличила поставки за рубеж сухого обезжиренного молока

Фото: HowToGym / Unsplash

С января по октябрь 2023 года Россия по сравнению с данными за аналогичный прошлогодний период более чем в два раза увеличила поставки за рубеж сухого обезжиренного молока. В стоимостном выражении экспорт вырос примерно в полтора раза — с 18,1 до 26,1 миллиона долларов, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на которые ссылается «Интерфакс».

В первые десять месяцев 2022 года поставки сухого обезжиренного молока из России составили 6,2 тонны, а в 2023-м — 13,6 тонны, говорится в обзоре ИКАР.

Основной прирост зарубежных поставок продукта пришелся на Казахстан (66 процентов), а также Грузию (16 процентов) и Азербайджан (11 процентов). Также в 2023 году в России резко вырос экспорт сухой сыворотки. Правда в денежном выражении он составил символические 0,1 миллиона долларов (с 8,3 до 8,4 миллиона).

Эксперты отмечают, что именно за счет активизации экспорта удалось изменить тенденцию роста товарных запасов ряда молочных продуктов, на фоне которой стоимость сухого обезжиренного молока летом текущего года опускалась в стране до уровня 2019-го. Поставщики начали жаловаться на резкое снижение оптовой стоимости сырого молока в марте 2023 года. На фоне этого летом в стране подешевели некоторые молочные продукты.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      НЛО с Украины вошло в воздушное пространство Польши. Варшава привела в боевую готовность все силы

      Появились кадры с места крупного ДТП с участием российского министра

      В Совфеде заявили о необходимости усилить один из флотов

      Предсказано изменение боевой помощи Украине в 2024 году

      Назван самый подешевевший за год металл

      Женщина внезапно начала зевать 100 раз в день и узнала о неизлечимом заболевании

      В Германии заявили о выводе из строя половины отправленных Украине Leopard 2

      Защита треш-блогера Хилми обжаловала приговор по делу об изготовлении порно

      Собчак оценила фильм с постельными сценами мужа фразой «взбудоражил наши вечера»

      Медведева рассказала о потушенной о ее спину сигарете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости