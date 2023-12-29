Россия резко увеличила поставки за рубеж одного продукта

ИКАР: РФ более чем вдвое увеличила поставки за рубеж сухого обезжиренного молока

С января по октябрь 2023 года Россия по сравнению с данными за аналогичный прошлогодний период более чем в два раза увеличила поставки за рубеж сухого обезжиренного молока. В стоимостном выражении экспорт вырос примерно в полтора раза — с 18,1 до 26,1 миллиона долларов, следует из данных Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), на которые ссылается «Интерфакс».

В первые десять месяцев 2022 года поставки сухого обезжиренного молока из России составили 6,2 тонны, а в 2023-м — 13,6 тонны, говорится в обзоре ИКАР.

Основной прирост зарубежных поставок продукта пришелся на Казахстан (66 процентов), а также Грузию (16 процентов) и Азербайджан (11 процентов). Также в 2023 году в России резко вырос экспорт сухой сыворотки. Правда в денежном выражении он составил символические 0,1 миллиона долларов (с 8,3 до 8,4 миллиона).

Эксперты отмечают, что именно за счет активизации экспорта удалось изменить тенденцию роста товарных запасов ряда молочных продуктов, на фоне которой стоимость сухого обезжиренного молока летом текущего года опускалась в стране до уровня 2019-го. Поставщики начали жаловаться на резкое снижение оптовой стоимости сырого молока в марте 2023 года. На фоне этого летом в стране подешевели некоторые молочные продукты.

