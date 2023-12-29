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13:27, 29 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили о буме фейковых горящих туров на Новый год

Мошенники стали предлагать россиянам новогодние туры со скидками до 90 процентов

Фото: Unsplash

В преддверии Нового года мошенники стали предлагать россиянам горящие туры со скидками до 90 процентов. О буме продаж фейковых путевок предупредил Telegram-канал «Вестник киберполиции России».

По информации МВД, в соцсетях и мессенджерах увеличилось число предложений по продаже туров и билетов с дисконтом от 50 до 90 процентов. «В таких сообщениях практически всегда содержится ссылка, которая ведет пользователя на фишинговый сайт, на котором якобы можно оплатить тур со значительной скидкой», — сказано в публикации.

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Введение личных данных в форме для оплаты на таких сайтах оборачивается тем, что деньги и платежная информация уходят на сервер киберпреступников. В ведомстве уточнили, что искать сайты турагентств и сервисов бронирования билетов нужно самостоятельно, убедившись в их подлинности.

«Если на официальном сайте компании подобной информации о каких-то акциях нет, то со 100-процентной вероятностью сообщение является мошенническим», — заключили в МВД.

Ранее мошенник представился сотрудником ФСБ и обманул 89-летнего путешественника из России на 750 тысяч рублей. Аферист посоветовал россиянину «спрятать все сбережения от жуликов», после чего мужчина снял наличные в банке и передал их неизвестному.

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      Мария Борисова
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