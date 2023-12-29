Россиянам раскрыли новогодние схемы мошенников

«Ведомости»: в России перед Новым годом активизировались мошенники

В России перед новогодними праздниками активизировались мошенники, в последние дни декабря атаки с их стороны будут только усиливаться, рассказали «Ведомостям» банкиры и специалисты по информационной безопасности. Также они раскрыли наиболее популярные схемы обмана, которые злоумышленники используют в отношении погрузившихся в предновогоднюю суету.

По словам старшего вице-президента и руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Никиты Чугунова, наибольшее количество таких атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет (25 процентов) и граждан от 45 до 54 лет (около 20 процентов). Также, отмечает специалист, в последнее время на уловки мошенников чаще стала попадаться и молодежь до 25 лет.

Среди популярных способов новогоднего мошенничества эксперты назвали появившиеся в большом количестве сайты-лжемаркетплейсы, заманивающие россиян огромными скидками, а также просто фишинговые рассылки с предложениями «суперскидок». Так, аналитики компании F.A.C.C.T. обнаружили более сотни страниц, завлекающих подарками на «беспроигрышную игру в коробочки страниц». Согласившийся поучаствовать в ней пользователь попадает на фишинговый сайт, где ему, чтобы получить выигрыш, предлагают сначала «оплатить комиссию». Отмечается, что доходы мошенников на одной такой схеме за неделю в конце декабря составили более 5,5 миллиона рублей по сравнению с одним миллионом за тот же период в конце августа.

Также фейковые сайты, маскирующиеся под различные новогодние мероприятия, не только продают фальшивые билеты на популярные представления вроде балета «Щелкунчик», но и предлагают арендовать Деда Мороза и Снегурочку для детских праздников, рассказали в группе компаний «Солар»

Еще одним способом новогоднего обмана там назвали «выбор новогодней поделки». В этом случае мошенники с украденного аккаунта отправляют фишинговые ссылки друзьям и знакомым из записной книжки с просьбой принять участие в голосовании. Для этого людям предлагается авторизоваться через соцсети и мессенджеры, причем такие ссылки ведут на поддельные страницы, целью которых является кража аккаунтов и повторение мошеннической схемы.

Ранее в Центробанке рассказали о схеме с новой купюрой номиналом в пять тысяч рублей, пользуясь которой мошенники «получают удаленный доступ к телефону жертвы и, соответственно, к банковским приложениям и счетам».