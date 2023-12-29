Россиянам раскрыли реальную стоимость качественной красной икры

«СКИТ»: качественная кетовая икра дешевле 5000 рублей за 1 кг стоить не может

На рыбообрабатывающем предприятии «Янтарное» раскрыли реальную стоимость качественной красной икры. Там сообщили, что цена за баночку весом 140 граммов должна начинаться от 550 рублей. Представитель фирмы «СКИТ» в беседе с «Известиями» добавил, что дешевле пяти тысяч рублей один килограмм кетовой икры стоить не может.

«Надо внимательно прочитать информацию на упаковке: состав, из какого сырья изготовлена икра, какие консерванты добавлены. Красная икра должна быть выработана из одного вида рыбы, и говорит об этом наименование на баночке», — рассказали на предприятии. Специалисты «Янтарного» также посоветовали проверять дату изготовления на упаковке. По их словам, хорошая красная икра будет из рыбы, выловленной в июле-сентябре, когда проходит период путины.

Покупать продукт россиянам рекомендовали в торговых центрах или специализированных магазинах, так как в этих местах у товара точно будут сопроводительные и иные документы, подтверждающие его качество.

Ранее стало известно, что производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года, увеличившись по сравнению с 2022-м сразу в 2,6 раза. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) подсчитали, что килограмм икры, проданный производителем за 3 тысячи рублей, не может стоить дешевле 6334 рублей в федеральных торговых сетях.