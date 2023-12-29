Россияне массово захотели встретить Новый год в дороге

40 процентов россиян хотели бы провести Новый год в путешествии

Российские туристы массово захотели встретить Новый год в дороге — о таком желании заявили 40 процентов опрошенных соотечественников. Результаты исследования «Ленте.ру» предоставил сервис «Яндекс Путешествия».

Уточняется, что 44 процента респондентов заявили, что готовы на это пойти, если путешествие 31 декабря будет финансово более выгодным, чем в другие дни. К примеру, в конце года рейсы могут стоить дешевле. Каждый десятый участник опроса уже встречал праздник в разгар путешествия в надежде, что благодаря этому год будет наполнен поездками.

«Еще 11 процентов намеренно покупали билеты в специальные новогодние туры, чтобы провести праздничную ночь в путешествии. Чаще всего Новый год россияне встречают в поезде — такой опыт есть у 59 процентов респондентов», — указано в исследовании.

При этом большинство респондентов (69 процентов) рассказали, что празднование прошло весело и попутчики поздравляли друг друга. Еще 14 процентов отметили, что встретили Новый год в самолете, столько же ехали куда-то на автомобиле в 00:00.

«Были и те, кто встретил Новый год в общественном транспорте (4 процента) и в метро (2 процента)», — заключили эксперты.

Ранее россияне рассказали о путешествии мечты в Новый год. Выяснилось, что большинство отечественных туристов хотели бы отметить праздник на горнолыжном курорте.

