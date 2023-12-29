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11:41, 29 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин захотел заработать на инвестициях и перевел мошенникам миллионы рублей

На Сахалине мужчина захотел заработать на инвестициях и лишился 8 млн рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На Сахалине мужчина отдал больше восьми миллионов рублей мошенникам, которые представились инвесторами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД по Сахалинской области.

По данным ведомства, 31-летний житель Корсаковского городского округа нашел в мессенджере группу инвесторов, чтобы начать зарабатывать на инвестициях. Желая преумножить свой капитал, потерпевший перевел злоумышленникам больше восьми миллионов рублей, часть из которых была получена им при продаже личного автомобиля.

Спустя некоторое время мужчина начал искать информацию об «инвесторах» в сети и понял, что его обманули. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее 73-летняя пенсионерка лишилась квартиры в Санкт-Петербурге из-за мошенников.

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      Олеся Мицкевич
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