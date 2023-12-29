Российский чиновник попал под статью из-за махинаций с госконтрактами

В Саратовской области возбудили дело против экс-чиновника за махинации

В Саратовской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве из-за махинаций с государственными контрактами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Экс-чиновник проходит обвиняемым по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

По версии следствия, с 2021 по 2022 год обвиняемый велел директору государственного учреждения заключить без конкурса 20 госконтрактов с двумя организациями на сумму около 80 миллионов рублей. Таким образом экс-председатель хотел избежать несвоевременного выполнения государственных программ. В результате его действия привели к ограничению конкуренции и неэффективному расходованию бюджетных средств.

Ранее в Саратовской области суд приговорил бывшего главу Базарно-Карабулакского района Олега Чумбаева к трем годам лишения свободы условно за ущерб в размере 137 миллионов рублей.

