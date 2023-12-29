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10:50, 29 декабря 2023Россия

Российский регион ввел выплаты для одной категории граждан

Глава Бурятии Цыденов: регион ввел выплату для учащихся на педагогов бойцов СВО

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Бурятии ввели стипендию для одной категории граждан — ветеранов специальной военной операции (СВО), проходящих переобучение на педагогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Цыденов.

По словам Цыденова, размер стипендии составит 42 279 рублей.

«Наши воины, прошедшие СВО, как никто другой могут передать свою любовь к Родине, научить быть настоящими мужчинами, быть примером и авторитетом для подрастающего поколения», — сообщил глава Бурятии.

Он отметил, что выплаты будут осуществляться за счет бюджета республики.

Ранее стало известно, что в России с нового года изменят условия выплаты маткапитала — с 1 января 2024 года выплату будут выдавать только родителям, имеющим российское гражданство на момент появления ребенка на свет, и только если последний является гражданином России по рождению.

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