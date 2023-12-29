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15:28, 29 декабря 2023Силовые структуры

Российского прокурора арестовали за избиение росгвардейца

В Ростове-на-Дону арестовали прокурора за избиение офицера Росгвардии

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова по делу об избиении офицера Росгвардии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фигуранта взяли под стражу до 23 февраля 2024 года. Он подозревается в преступлении по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее об инциденте рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его данным, 22 декабря прокурор разгорячился во время застолья в одном из заведений города и стал приставать к другим гостям, в том числе к росгвардейцу. Между мужчинами началась словесная перепалка, во время которой Ахметов ударил оппонента. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Потерпевшего госпитализировали с переломом височной кости и ушибом головного мозга.

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      Илона Палей
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