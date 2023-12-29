Самозанятые таксисты назвали главные угрозы для отрасли

Таксистов на личных авто попросили освободить от ежедневных ТО и медосмотров

Объединение самозанятых России попросило освободить таксистов на личных автомобилях от прохождения ежедневных техосмотров (ТО) и медосмотров. Соответствующее письмо, в котором они назвали главные угрозы для отрасли, направлено на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, выяснило РБК.

Закон, вступивший в силу в сентябре 2023 года, ввел для самозанятых требование о регистрации в государственной информационной системе «Такси» и регулярном прохождении технических и медицинских осмотров (два раза в день). Однако авторы обращения заявили, что последнее невозможно физически — из-за нехватки в стране пунктов и центров для их прохождения, а также дороговизны этого процесса.

Если требование по осмотрам продолжит действовать, в следующем году из отрасли могут уйти до двух миллионов самозанятых, заявили в объединении. Объем поездок в такси в таком случае может уменьшиться на 90 процентов, а цены на них — десятикратно вырасти, сказано в письме. Сейчас количество водителей на личных авто в отрасли составляет 2,5 миллиона, и на них приходится около двух третей всех заказов.

Ранее стало известно, что в России с 1 января 2024 года вырастут цены на техосмотр автомобилей. По данным «Коммерсанта», новые тарифы предусмотрены приказом ФАС. В большей части регионов стоимость поднимется на 12 процентов, узнали журналисты.