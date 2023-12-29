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15:37, 29 декабря 2023Бывший СССР

Сайт с отчетами грузинских партий отключился в момент поступления пожертвований

NetGazeti: отчетность партий Грузии недоступна две недели из-за пожертвований

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Отчеты о финансировании грузинских партий пропали с сайта Антикоррупционного бюро Грузии в момент пожертвований. Об этом сообщает NetGazeti.

Как пишет издание, на протяжении двух недель недоступен раздел с отчетами о финансировании политических партий. В ведомстве объяснили ситуацию техническим сбоем.

Журналисты отмечают, что сбой страницы произошел на фоне роста пожертвований правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» от бизнесменов. С января по ноябрь этого года партия получила пять миллионов лари (167,5 миллиона рублей), при этом ежедневное количество пожертвований от юридических лиц постоянно возрастало.

Ранее «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложила законопроект о запрете финансирования политических партий юридическими лицами. По словам авторов инициативы, принятие закона является важным критерием для получения страной статуса кандидата в члены Европейского союза.

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      Юрий Леонов
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