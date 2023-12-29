Следователь предложил разобраться с делом россиянина за крупную сумму и попался

На Кубани задержали следователя, предложившего разобраться с делом за 15 млн руб

В Краснодаре следователь пообещал разобраться с уголовным делом одного из фигурантов за 15 миллионов рублей, но не успел получить деньги и попался. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, силовик хотел немного заработать перед праздниками и предложил мошеннику разобраться с его уголовным делом за деньги. Получив согласие, он договорился о встрече с неизвестным курьером у гипермаркета на улице Мачуги в Краснодаре и даже взял больничный за несколько дней до сделки. Оговоренную сумму следователь так и не получил — его задержали прямо на стоянке.

Теперь полицейскому грозят две статьи: за мошенничество и за получение взятки.

Ранее бывший чиновник в Удмуртии взял взятку и получил штраф в сорокакратном размере.

