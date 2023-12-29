Советница Залужного посоветовала украинцам не бояться умереть

Советница Залужного Мартынюк: украинцам не стоит бояться умереть достойно

Военнообязанным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди не вечные. Об этом заявила внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк, передает агентство УНИАН в Telegram.

«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — сказала она.

Она посоветовала родителям, чьим детям пришли повестки, не впадать в истерику. «Нужно верить в то, что ваш сын действительно герой, он лучший цвет нации», — заявила Мартынюк.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко, который служит в ВСУ, выступил с обвинением, что никто во власти не хочет брать ответственность за закон о мобилизации. Таким образом Киев разжигает конфликт внутри страны.