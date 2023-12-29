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19:09, 29 декабря 2023Бывший СССР

Советница Залужного посоветовала украинцам не бояться умереть

Советница Залужного Мартынюк: украинцам не стоит бояться умереть достойно
Алла Мартынюк

Алла Мартынюк. Кадр: Alla Martynyuk / YouTube

Военнообязанным украинцам не стоит бояться умереть, потому что все люди не вечные. Об этом заявила внештатная советница главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Алла Мартынюк, передает агентство УНИАН в Telegram.

«Все равно мы все умрем. Мы все не вечные. Но даже если так произойдет, уйти из жизни достойно — это намного лучше, чем идти по улице и на тебя кирпич упадет», — сказала она.

Она посоветовала родителям, чьим детям пришли повестки, не впадать в истерику. «Нужно верить в то, что ваш сын действительно герой, он лучший цвет нации», — заявила Мартынюк.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Игорь Луценко, который служит в ВСУ, выступил с обвинением, что никто во власти не хочет брать ответственность за закон о мобилизации. Таким образом Киев разжигает конфликт внутри страны.

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