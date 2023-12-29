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07:09, 29 декабря 2023Наука и техника

SpaceX сообщила о запуске ракеты с секретным шаттлом США

Компания SpaceX запустила ракету Falcon Heavy с беспилотным космопланом X-37B

Фото: Joe Skipper / Reuters

Ракета Falcon Heavy стартовала с многоразовым беспилотным космопланом X-37B Космических сил США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-разработчика носителя SpaceX.

Запуск был проведен со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал во Флориде в четверг, 28 декабря, в 20:07 по местному времени. Через восемь минут после старта ракеты на специальные посадочные платформы приземлились ускорители.

Конкретные задачи полета X-37B являются засекреченной информацией. Космические силы Соединенных Штатов только отмечают, что миссия USSF-52 способствует проведению «широкого спектра испытаний и экспериментов».

Ранее в декабре сообщалось, что компания SpaceX несколько раз подряд не смогла запустить с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде тяжелую ракету Falcon 9 с 23 спутниками системы Starlink.

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      Марина Совина
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