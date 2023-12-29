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07:36, 29 декабря 2023Наука и техника

Полковник раскрыл главную особенность антидронового комплекса «Серп»

Полковник Кошкин: антидроновый комплекс «Серп» способен бороться с роем дронов

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Ключевой особенностью разрабатываемого в России антидронового комплекса «Серп» является то, что система способна бороться с роем дронов. О главных характеристиках «Серпа» «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Мы сейчас довольно активно находимся во взаимодействии предприятий оборонно-промышленного комплекса с запросами Вооруженных сил РФ на линии боевого соприкосновения. В значительной степени убрали все барьеры, напрямую из предприятий приезжают инженеры в зону боевых действий и берут мнения военнослужащих об использовании тех или иных установок, систем вооружений, тут же возвращаются на предприятия, модернизируют вооружение. Постоянно вместе с военнослужащими происходит осмысление результатов производства вооружений и боевой техники», — сказал полковник в отставке.

Как результат, сегодня поступает модернизированный антидроновый комплекс «Серп». (...) Система объединяет в себе функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым БПЛА. «Серп» обнаруживает беспилотник и тут же ему противодействует. Он может работать как на одну цель, так и против роя дронов, потому что сегодня стреляют «пакетами» дронов, и порой очень сложно определить все цели

Андрей Кошкинзаведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник в отставке

Он также раскрыл и другую важную особенность «Серпа» — его способность подавлять FPV-дроны.

«Алгоритмы цифровой обработки систем обнаружения дают возможность уверенно определять наличие беспилотника в той зоне, где будет поставлен "Серп", также снижена вероятность ложных срабатываний и пропусков. Где-то до пяти километров при прямой видимости комплекс автоматически подавляет беспилотники. Комплекс работает на триста шестьдесят градусов в горизонтальной плоскости, а может работать и по 90 градусов — это как раз позволяет и обнаруживать беспилотники противников, и дать возможность работать своим беспилотникам в это время», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор», входящий в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», завершил испытания модернизированного антидронового комплекса «Серп».

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«НИИ "Вектор" холдинга "Росэлектроника" успешно завершил испытания модернизированного антидронного комплекса "Серп-ВС5Д" на одном из объектов энергетической инфраструктуры России. Система объединяет в одном устройстве функции радиоэлектронного обнаружения и противодействия малым беспилотным летательным аппаратам. Оборудование может работать как против одиночной цели, так и против роя дронов», — говорилось в сообщении «Ростеха».

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      Кирилл Садовский
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