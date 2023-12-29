США вывели свои десантные корабли из Красного моря

США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря, суда перешли в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщили в ВМС США в Европе и Африке.

Отмечается, что они присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio на фоне обострения палестино-израильского конфликта. На их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

Ранее заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря.