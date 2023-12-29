Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:16, 29 декабря 2023Мир

США вывели свои десантные корабли из Красного моря

США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря

Фото: U.S.Naval Forces Central Command / Reuters

США вывели свои десантные корабли USS Bataan и USS Carter Hall из Красного моря, суда перешли в Восточное Средиземноморье. Об этом сообщили в ВМС США в Европе и Африке.

Отмечается, что они присоединятся к десантному кораблю-доку USS Mesa Verde класса San Antonio на фоне обострения палестино-израильского конфликта. На их борту размещен экспедиционный батальон морской пехоты.

Ранее заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил Ирана) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди заявил, что действия США и их союзников в Газе могут вызвать блокаду Средиземного моря.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Полиция начала розыск пырнувших ножом в живот охранника подростков

      Россиянам напомнили о налоговых послаблениях в 2024 году

      Крис Коламбус раскрыл секрет появления Трампа в фильме «Один дома 2»

      Курс гривны побил антирекорд

      В Совфеде назвали плюсы Европы от поражения Украины

      Постпред Ульянов предложил создать российский аналог соцсети X

      Две российские школьницы ушли из дома и пропали

      В Германии указали на неспособность Европы заменить Украине помощь США

      Названы главные доноры тяжелого вооружения для Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости