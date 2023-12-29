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09:28, 29 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о мощном взрыве в Сумской области

«РБК-Украина»: в городе Конотоп в Сумской области произошел мощный взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Сумской области Украины произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал издания «РБК-Украина».

По данным СМИ, взрыв прогремел в городе Конотоп.

Ранее сообщалось о детонациях в ряде других украинских городов. В частности, они произошли в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепропетровске. Кроме того, взрывы прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье.

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      Алевтина Запольская
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