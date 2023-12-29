Стоимость самого дорогого отдыха россиян на Новый год превысила миллион рублей

Travelata.ru: самый дорогой тур россиян на Новый год стоил 1,6 миллиона рублей

Стоимость самой дорогой путевки россиян в новогодние праздники превысила миллион рублей. Об этом сообщили эксперты интернет-магазина туров Travelata.ru, их исследование попало в распоряжение РИА Новости.

Согласно данным источника, новогодний отдых двоих россиян на Южном Гоа обойдется им в 1,6 миллиона рублей. В эту сумму входит девять ночей проживания в пятизвездочном отеле с включенными завтраками и ужинами.

При этом дешевле всего россиянам обошелся тур на Новый год в Сочи — он стоил 28,2 тысячи рублей. Туристы отправятся на отдых 29 декабря в отель категории «три звезды» на три ночи без питания.

Ранее в декабре эксперты страховой компании «Евроинс» раскрыли самые дорогие страховые случаи с россиянами за рубежом в 2023 году. Наиболее дорогим стал инцидент с туристкой в Таиланде. Девушка попала в ДТП на байке и была госпитализирована. Отмечается, что компания покрыла ее расходы на лечение в размере 7,5 миллиона рублей.