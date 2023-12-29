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10:15, 29 декабря 2023Силовые структуры

Суд арестовал избившую нунчаками школьников россиянку

В Петербурге суд арестовал избившую нунчаками школьников россиянку

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал россиянку, заманившую к себе в гости подростков и избившую их нунчаками. Об этом в пятницу, 29 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу и отправил ее в СИЗО до 25 февраля 2024 года. Обвиняемая частично признала свою вину. 26 декабря она предложила замерзшим школьникам согреться и попить чай. Она заперла входную дверь и принялась издеваться над гостями. Била их нунчаками и угрожала.

Россиянка незаконно удерживала детей около часа. Оба школьника находятся в медицинском учреждении, им оказывают необходимую помощь.

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      Владимир Седов
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