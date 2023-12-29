Судьи по делу бывшего российского вице-мэра объявили о самоотводе

В Екатеринбурге судьи объявили о самоотводе по делу бывшего вице-мэра Контеева

В Екатеринбурге двое из трех судей объявили о самоотводе по делу в отношении бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба Свердловского областного суда.

На 29 декабря было назначено заседание по рассмотрению апелляции по делу осужденного экс-чиновника. В суде должны были завершиться прения сторон, однако процесс до финала не дошел. Причиной самоотвода от участия двух судей стало то, что в 2020 году они рассматривали уголовное дело в отношении соучастников Контеева.

Заседание отложили на 24 января 2024 года. Будет сформирован новый судебный состав, апелляционные жалобы и представления прокурора рассмотрят заново.

Ранее Контеева признали виновным в преступлениях по статьям о покушении, вымогательстве, мошенничестве, легализации имущества. По совокупности приговоров экс-чиновник получил 21 год колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в 2009 году Контеев вместе с сообщниками вымогали долю в уставном капитале фирмы у предпринимателя. Тот не согласился, и фигуранты организовали на него покушение. После этого Контеев организовал хищение доли в размере половины от уставного капитала компании и легализовал ее.