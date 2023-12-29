Украинцев призвали готовиться к ракетным атакам

Соскин призвал украинцев приготовиться к ракетным атакам на Новый год

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине вплоть до Нового года. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

По мнению Соскина, украинцы не смогут встретиться Новый год или отпразднуют его в бомбоубежищах, поскольку Россия продолжить наносить удары по территории страны. «Приготовьтесь, так как теперь вообще непонятно, куда может прилететь», — призвал он.

По мнению эксперта, противовоздушная оборона Украины не способна выдерживать такие атаки. Подобные действия Москвы убедили Запад, что финансовая и военная поддержка Киева утратила смысл.

«На Западе все уже понимают, что Украина ничего сделать не может. Им дали сотни миллиардов, а они даже не могут сделать нормальную ПВО. Россия все равно сильнее. Так зачем Украине давать деньги, оружие?» — заключил Соскин.

Министерство обороны России сообщило, что в период с 23 по 29 декабря Вооруженные силы страны нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники.