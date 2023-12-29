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08:29, 29 декабря 2023Силовые структуры

Уроженцам Таджикистана прекратили российское гражданство за оборот наркотиков

В Красноярске МВД прекратило российское гражданство трем уроженцам Таджикистана

Фото: Баранов Владимир / Globallook Press

В Красноярском крае полиция приняла решение о прекращении гражданства России трем осужденным уроженцам Таджикистана за совершение тяжкого преступления. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает краевое управление МВД.

Речь идет о мужчинах 1976, 1994 и 2001 годов рождения, осужденных за незаконный оборот наркотиков, получивших реальные сроки. МВД организовало работу по изъятию у заключенных российских паспортов. После отбытия срока, им придется покинуть территорию Российской Федерации.

28 декабря в Москве 2 человек лишили гражданства за сбыт наркотиков и уклонение от службы

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      Владимир Седов
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