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12:12, 29 декабря 2023Экономика

Турецкая лира обновила исторический минимум второй день подряд

Курс турецкой валюты достиг рекордного минимума в 29,7 лиры за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Стоимость турецкой валюты на последних торгах 2023 года обновила исторический минимум, преодолев отметку в 29,7 лиры за доллар. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.

Накануне курс нацвалюты опустился до 29,47 лиры за доллар, что также стало историческим рекордом. Сегодня же стоимость американской валюты достигала 29,73 лиры.

Нацвалюта дешевела в уходящем году по итогам каждого месяца с начала кроме августа, напоминают журналисты. Сильнее всего ее курс снизился в июне, упав с 20,8 до 26 лир за доллар. Тогда же переизбравшийся на пост главы государства Реджеп Тайип Эрдоган на фоне ослабления валюты и разгона инфляции поменял команду Центробанка.

По словам главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, власти страны не ставят целевых показателей для курса, отпустив лиру в свободное плавание. По итогам октября рост цен в стране замедлился до 61,3 процента. 21 декабря Центробанк поднял ключевую ставку в седьмой раз подряд, до 42,5 процента.

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      Дмитрий Воронин
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