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15:18, 29 декабря 2023Силовые структуры

Украинец предстанет перед российским судом за подготовку теракта в Запорожье

Прокуратура направила в суд дело украинца, готовившего теракт в Запорожье

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Прокуратура Запорожской области направила в суд материалы уголовного дела в отношении украинца Вадима Цуркана, обвиняемого в подготовке теракта на территории региона, с утвержденным обвинительным заключением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Гражданин Украины обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе, незаконном приобретении и хранении взрывных веществ или устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также в приготовлении к совершению теракта.

По версии следствия, осенью 2022 года Цуркан вступил в сговор с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины для совершения диверсионно-террористических актов в Запорожской области. Мужчина прошел обучение минно-взрывному делу на военном полигоне Вооруженных сил Украины и в ноябре прибыл в Мелитополь. Там он получил компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), которые намеревался использовать для подрыва автомобиля начальника отделения полиции «Кирилловское» УМВД России «Мелитопольское». Совершить задуманное украинец не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Компоненты СВУ, а также оружие с патронами у него изъяли.

Ранее силовики на стадии подготовки сорвали провокацию украинских спецслужб в Запорожской области.

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      Олеся Мицкевич
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