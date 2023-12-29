Украинские пограничники достали из камышей пытавшегося пересечь границу мужчину

ГПСУ: украинец пытался вброд пересечь реку на границе с Молдавией

Украинские пограничники обнаружили мужчину, который пытался вброд пересечь реку Кучурган в Одесской области, на границе с Молдавией. Об этом рассказала Госпогранслужба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчину нашли при помощи беспилотника с тепловизором. Украинец успел перекинуть на другой берег часть своих вещей, однако, когда к нему приблизились пограничники, он, мокрый и без верхней одежды, попытался скрыться в камышах.

«"Путешественника" напоили горячим чаем и дали сухую одежду, но админпротокола избежать не удалось. Дело направлено в суд», — говорится в сообщении.

В декабре Госпогранслужба Украины подвела статистику наиболее распространенных оснований для выезда за рубеж мужчин призывного возраста. По словам пограничников, около половины из уезжающих являются водителями, осуществляющими международные грузоперевозки.