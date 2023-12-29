Украинский батальон «Айдар» внесли в список террористических организаций

ФСБ внесла батальон Украины «Айдар» в список террористических организаций

Украинский батальон «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен) включен в список террористических организаций, размещенный на сайте ФСБ России.

Это произошло после того, как в силу вступило соответствующее решение Южного окружного военного суда. В едином реестре террористических сообществ «Айдар» занял 49 место.

24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» был создан в мае 2014 года. Его название происходит от названия рейки Айдар, около которой произошел первый бой формирования.

Бойцы батальона принимали активное участие в конфликте на территории Донбасса с 2014 года. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у солдат «Айдара» отсутствуют необходимые боевые умения, из-за чего батальон терпит провал на поле боя.

