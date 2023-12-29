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19:39, 29 декабря 2023Мир

Британия отправит Украине сотни ракет противовоздушной обороны

Глава МО Британии Шэппс: на Украину поставят ракеты противовоздушной обороны
Грант Шэппс

Грант Шэппс. Фото: Toby Melville / Reuters

Британия поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава министерства обороны (МО) Соединенного Королевства Грант Шэппс.

«Мы продолжаем поддерживать украинскую оборону. Вот почему сегодня мы отправим сотни ракет противовоздушной обороны, чтобы восполнить арсенал подаренных Великобританией систем противовоздушной обороны», — написал глава оборонного ведомства.

По словам министра, данные системы помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) сбивать российские беспилотники и ракеты «с невероятной точностью».

Ранее Шэппс заявил, что западные страны не могут позволить России одержать победу в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что при таком исходе событий мир вступит в «эпоху автократии».

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      Дарья Балацкая
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