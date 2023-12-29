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01:23, 29 декабря 2023Россия

В Дагестане восстановили нарушенное из-за непогоды энергоснабжение

В Дагестане восстановили нарушенное сильным ветром энергоснабжение

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В Дагестане энергетики завершили работы по восстановлению энергоснабжения, нарушенное из-за сильного ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго.

28 декабря из-за шквалистого ветра в Дагестане без электричества остались более 90 тысяч человек. Уточняется, что перебои с электричеством наблюдаются в южных, центральных районах, а также на горных территориях. В дагестанском Буйнакске порывом ветра сорвало крышу здания торгового центра.

Также уточняется, что в Ярославской области число потребителей, отключенных от электроснабжения из-за непогоды, сократилось до 500 человек.

Ранее из-за ураганного ветра в Омской области перекрыли часть автомобильных трасс. В сети появилось видео, на котором люди пытаются перейти автомобильную дорогу, но не могут сделать этого из-за ветра — тот буквально сносит их.

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      Юлия Мискевич
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