В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

Welt: давление со стороны Вооруженных сил России на фронте не прекращается

Давление Вооруженных Сил России (ВС РФ) на российско-украинском фронте не прекращается. Об этом сообщает корреспондент Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt TV.

«Давление российских войск неизменно огромно, оно не ослабевает», — заявил он.

Ваннер также уточнил, что особенно это заметно на Донецком направлении.

По мнению журналиста, недавнее взятие Марьинки российскими войсками поможет им продвигаться вперед.