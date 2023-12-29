Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:01, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

Welt: давление со стороны Вооруженных сил России на фронте не прекращается

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Давление Вооруженных Сил России (ВС РФ) на российско-украинском фронте не прекращается. Об этом сообщает корреспондент Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt TV.

«Давление российских войск неизменно огромно, оно не ослабевает», — заявил он.

Ваннер также уточнил, что особенно это заметно на Донецком направлении.

По мнению журналиста, недавнее взятие Марьинки российскими войсками поможет им продвигаться вперед.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22. ВСУ не смогли сбить ни одну из них

      Раскрыт чудо-смартфон

      Российские военные получили новые снайперские винтовки

      В Кузбассе потребовали лишить Киркорова медали

      В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта

      В России продлили водительские права с истекающим сроком действия

      Президент Аргентины заявил о желании встретиться с лидерами стран БРИКС

      Россиянин напал на брата и расправился с его адвокатом из-за раздела имущества

      Названы лучшие образы звезд в 2023 году

      Украинские военные получили сигнал присоединиться к России в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости