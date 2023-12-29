В Германии заявили о непрекращающемся давлении российских войск на линии фронта
Welt: давление со стороны Вооруженных сил России на фронте не прекращается
Давление Вооруженных Сил России (ВС РФ) на российско-украинском фронте не прекращается. Об этом сообщает корреспондент Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt TV.
«Давление российских войск неизменно огромно, оно не ослабевает», — заявил он.
Ваннер также уточнил, что особенно это заметно на Донецком направлении.
По мнению журналиста, недавнее взятие Марьинки российскими войсками поможет им продвигаться вперед.