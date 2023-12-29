В Госдуме назвали зависимые от удорожания перевозок товары

Депутат Чаплин: удорожание перевозок может вызвать изменение стоимости товаров

Удорожание перевозок, ожидаемое в 2024 году, может привести к росту цен на товары, заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Его слова приводит NEWS.ru.

Стоимость перевозок будет меняться в соответствии с увеличением цен на топливо, ростом тарифов на транспортные услуги и в силу других причин, пояснил Чаплин. Это, в свою очередь, может повлиять на предпринимателей, товары которых имеют наибольшую зависимость от логистики.

В числе такой продукции депутат назвал морепродукты, ввозимые из Владивостока в другие регионы страны. Кроме того, возможно повышение цен на фрукты и овощи, лекарства и электронику. При этом Чаплин пообещал разработать новые меры поддержки бизнесменов, которые дадут возможность регулировать цены.

О том, что в России по итогам третьего квартала резко подорожали грузовые автоперевозки, в октябре сообщили аналитики биржи грузоперевозок ATI.SU. Рост цен составил 41,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Значительнее других выросли цены на доставку грузов из Набережных Челнов в Челябинск и Екатеринбург. Причиной такого положения дел эксперты назвали дефицит техники у автоперевозчиков и нехватку водителей.

Также в ноябре стало известно об увеличении стоимости железнодорожных перевозок.