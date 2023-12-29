В Китае раскрыли опасность глобального потепления

Science Bulletin: глобальное потепление вызовет потери рабочего времени в Китае

Китайские ученые раскрыли опасность глобального потепления для здоровья работающего населения. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science Bulletin, аномальные волны жары на территории Китая вызовут ощутимые потери в рабочей силе.

При сценарии продолжающихся выбросов углекислого газа и дальнейшего потепления из-за жары в наибольшей степени пострадают южные, восточные и центральные провинции Китая. Это во многом связано с более высоким температурным воздействием, большей численностью населения и более высокой долей уязвимых групп населения.

В то же время ограничение глобального потепления 1,5 градуса Цельсия принесет существенные выгоды. По сравнению с более пессимистичными сценариями, все провинции могут избежать потерь рабочего времени в среднем на 11,8, 33,7 и 53,9 процента в год. Это эквивалентно предотвращению потерь в 0,1, 0,6 и 1,4 процента годового ВВП Китая соответственно.

Ранее сообщалось, что ученые Чикагского университета раскрыли связь между глобальным потеплением и ускорением быстрых реактивных потоков в верхних слоях атмосферы Земли.