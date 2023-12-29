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14:39, 29 декабря 2023Среда обитания

В Москве открылась уникальная зарядная станция для электромобилей

В аэропорту «Домодедово» открылась быстрая зарядная станция для электрокаров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В московском аэропорту «Домодедово» начала работу быстрая зарядная станция для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что зарядный пункт не имеет аналогов в аэропортах России. Мощность станции — 80 киловатт в час, она способна параллельно заряжать до двух автомобилей. Также она оснащена тремя самыми распространенными коннекторами — CCS2, GBT и Chademo.

Россияне могут зарядить электромобили на парковке аэропорта Домодедово P2, которая находится рядом с пассажирским терминалом.

Ранее сообщалось, что в Москве захотели обязать застройщиков устанавливать зарядки для электромобилей во всех новых жилых комплексах. Они должны располагаться на придомовых территориях, во внутриквартальных подъездах, в отдельно стоящих и встроенных гаражах и других местах.

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      Мария Черкасова
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