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16:59, 29 декабря 2023Среда обитания

В Подмосковье отменили салюты

В Подмосковье отменили салюты в новогоднюю ночь

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Власти Подмосковья отменили салюты в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает «МК».

Чиновник отметил, что такое же решение приняли в большинстве регионов России. Он добавил, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов на Новый год будут работать в усиленном режиме.

Ранее в декабре об отказе от салютов на Новый год и Рождество сообщило правительство Москвы. Год назад в столице пиротехнические шоу также не устраивали.

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      Александра Качан
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