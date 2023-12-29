В Подмосковье отменили салюты в новогоднюю ночь

Власти Подмосковья отменили салюты в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, передает «МК».

Чиновник отметил, что такое же решение приняли в большинстве регионов России. Он добавил, что в Московской области сотрудники правоохранительных органов на Новый год будут работать в усиленном режиме.

Ранее в декабре об отказе от салютов на Новый год и Рождество сообщило правительство Москвы. Год назад в столице пиротехнические шоу также не устраивали.