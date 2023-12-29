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08:42, 29 декабря 2023Россия

В Совфеде назвали плюсы Европы от поражения Украины

Сенатор Косачев: Европа будет мирной и безопасной только после поражения Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Европа будет мирной только после поражения Украины в специальной военной операции (СВО). Такое условие достижения безопасности региона назвал в своем Telegram-канале член Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, поражение Украины принесет европейцам личное благополучие. К числу плюсов сенатор отнес снижение уровня угроз, сокращение военных и рост социальных расходов в странах Евросоюза, снижение цен на продукты и топливо, а также прекращение потока беженцев.

«Эта крайне неудобная для западных политиков правда постепенно будет пробиваться в умы европейцев, и нам нужно активнее говорить об этом, что называется, на пальцах», — заявил член Совфеда.

Европа будет безопасной и мирной, если потерпят поражение те, кто лично заинтересован в прямом вовлечении стран НАТО в этот конфликт. И это точно не Россия

Константин Косачевчлен Совета Федерации

При этом, по словам Косачева, в интересах Киева пугать европейцев, чтобы чтобы те «стремились к победе украинскими руками».

Ранее побывавший на Украине журналист Шон Уокер в статье для британского издания The Guardian заявил, что президент Владимир Зеленский излишне оптимистичен, когда говорит о прогрессе страны в конфликте с Россией.

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      Марк Леонов
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