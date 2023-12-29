В США собрались ограничить Киев в распоряжении переданных Вашингтоном средств

В Конгресс США внесли законопроект о запрете национализации Украиной активов США

Член Палаты представителей от Республиканской партии Кори Миллс внес в Конгресс США законопроект, подразумевающий запрет национализации Украиной стратегических активов. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего проекта, авторы которого собрались ограничить Киев в возможностях распоряжения переданных Вашингтоном средств.

Соавтором внесенного Миллсом законапроекта выступил его коллега по партии Кевин Херн. Авторы инициативы предлагают назвать проект «Законом о запрете национализации американских компаний и инвестиций 2023 года».

«Никакие суммы, присвоенные или иным образом предоставленные законом, принятым до, в день или после даты вступления в силу настоящего закона, не могут быть использованы правительством Украины для национализации, экспроприации, принудительной ликвидации, ареста или введения каких-либо ограничений на права акционеров осуществлять управление активами или имуществом на Украине, которая прямо или косвенно принадлежит инвесторам из Соединенных Штатов, включая доли акционеров в любой публичной компании», — говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Конгресса США.

Законопроект передан на рассмотрение в комитет Палаты представителей по иностранным делам. В случае его принятия обеими палатами Конресса, Палатой представителей и Сенатом США, и подписания президентом страны инициатива сможет обрести законную силу.

27 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выделили Украине последний в этом году пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Отмечается, что в казне у США больше нет средств для помощи Украине, пока новый пакет помощи ожидает одобрения в Конгрессе. 61 миллиард долларов для Киева включены в пакет на 100 миллиардов, куда также входят средства для Израиля и для улучшения ситуации на границе с Мексикой.