В Варшаве выстроилась очередь из украинцев из-за нового законопроекта

В Варшаве выстроилась очередь из украинцев за документами из-за законопроекта

В Варшаве выстроилась очередь из украинцев за документами из-за нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что граждане Украины собрались в паспортном центре. За документами пришли несколько сотен человек.

Уточняется, что значительное число украинцев в паспортном центре связано с готовящимся законопроектом, по которому уклонисты не смогут обновить документы.

Ранее на Украине назвали причину решения президента страны Владимира Зеленского ужесточить мобилизацию. Разработка соответствующих мер связана с попыткой добиться помощи от стран Запада, сказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.