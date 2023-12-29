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14:46, 29 декабря 2023Мир

В Варшаве выстроилась очередь из украинцев из-за нового законопроекта

В Варшаве выстроилась очередь из украинцев за документами из-за законопроекта

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Варшаве выстроилась очередь из украинцев за документами из-за нового законопроекта о мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что граждане Украины собрались в паспортном центре. За документами пришли несколько сотен человек.

Уточняется, что значительное число украинцев в паспортном центре связано с готовящимся законопроектом, по которому уклонисты не смогут обновить документы.

Ранее на Украине назвали причину решения президента страны Владимира Зеленского ужесточить мобилизацию. Разработка соответствующих мер связана с попыткой добиться помощи от стран Запада, сказал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

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      Виктория Кондратьева
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