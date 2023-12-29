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21:00, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Порнозвезда раскрыла отношение мужа к ее работе

Кадр: Pillow Talk / YouTube

Итальянская порнозвезда Валентина Наппи раскрыла отношение мужа к ее работе. В подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube, она призналась, что супруг не ревнует ее к коллегам.

Наппи отметила, что муж не ревнует ее к партнерам по съемкам в фильмах для взрослых. «Мы познакомились до начала моей карьеры, я тогда только хотела попасть в порноиндустрию», — рассказала она.

По словам порноактрисы, главной проблемой в ее отношениях с супругом является не ее работа в индустрии контента для взрослых, а ее популярность. Она заявила, что большое количество подписчиков усложняет их с мужем жизнь. Актриса добавила, что у них с супругом свободные отношения. «Важно быть честными друг с другом, уметь контролировать свои эмоции и разделять понятия любви и секса. Большинство мужчин изменяет», — заключила она.

Ранее американская порноактриса Lena The Plug (настоящее имя — Лена Нерсесян) раскрыла реакцию мужа, порноактера Адама Грэндмейсона на ее работу с другим мужчиной. По ее словам, супруг не ожидал, что ей понравятся съемки с другим человеком. «Адам шутил, что я ему изменила», — объяснила она. В конце концов отношения супругов наладились.

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      Олег Давыдов
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