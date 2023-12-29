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12:50, 29 декабря 2023Культура

Василий Ливанов рассказал о ссоре с Андреем Кончаловским

Ливанов рассказал о ссоре с Кончаловским из-за кражи идеи фильма
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов вспомнил о ссоре с российским режиссером Андреем Кончаловским, с которым дружил с детства. Об этом он рассказал в разговоре с aif.ru.

Ливанов поведал, что поделился с Кончаловским и еще одним режиссером Андреем Тарковским мыслью снять фильм об иконописце Андрее Рублеве и обнаружил, что кинематографисты украли его идею и написали к проекту сценарий. Артист признался, что ему было «очень неприятно» узнать о таком поступке друга.

«Идея снять фильм про Андрея Рублева у меня появилась просто — из знания русской истории, русского искусства. Андрон потом написал мне письмо с извинениями за такое интеллектуальное воровство. Это было именно так. Что конкретно там было написано, в каких выражениях, я уж не помню — это так давно было. Но Андрон извинился», — подчеркнул Ливанов.

Артист отметил, что, несмотря на оставшийся осадок, он продолжает поддерживать дружеские отношения с режиссером.

Ранее российский артист Евгений Миронов рассказал о том, как поссорился с актрисой и певицей Кристиной Орбакайте при знакомстве.

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      Анастасия Астахова
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