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10:26, 29 декабря 2023Мир

Венесуэла анонсировала военные учения из-за отправки Британией корабля в Гайану

Венесуэла проведет военные учения после отправки британского корабля в Гайану

Фото: Zurimar Campos / Miraflores Palace/ Handout / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал вооруженным силам провести военные учения в восточной части Карибского бассейна после того, как Великобритания направила военный корабль в территориальные воды Гайаны. Об этом сообщает NBC News.

В обращении по национальному телевидению Мадуро заявил, что 6 тысяч венесуэльских военнослужащих, включая военно-воздушные и военно-морские силы, проведут совместные операции у восточного побережья страны.

Он назвал предстоящее прибытие британского корабля HMS Trent к берегам Гайаны «угрозой» для своей страны. Венесуэльский лидер подчеркнул, что размещение корабля нарушает недавнее соглашение между южноамериканскими странами.

«Мы верим в дипломатию, диалог и мир. Это неприемлемая угроза для любой суверенной страны в Латинской Америке», — сказал Мадуро.

Ранее Минобороны Великобритании объявило, что отправит военный корабль Королевского флота в Гайану в знак солидарности из-за ситуации с Венесуэлой.

В начале декабря в Венесуэле состоялся референдум, в ходе которого более 90 процентов венесуэльцев проголосовали за присоединение региона Эссекибо, который занимает более двух третей соседней Гайаны.

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      Семен Александров
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