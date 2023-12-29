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11:52, 29 декабря 2023Экономика

Власти продлили поддержку россиян под угрозой увольнения

Кабмин: меры поддержки рискующих потерять работу продлены до конца 2024 года

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские власти продлили до конца 2024 года меры поддержки граждан, которые могут потерять работу. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Продлены также меры поддержки лиц, переведенных работодателем на неполный рабочий день или отправленных в отпуск, который не оплачивается. Распространяется продление и на тех, кто испытывает затруднения с трудоустройством.

Российские центры занятости будут помогать таким лицам с поиском работы, открытием своего дела и переподготовкой. Для этого всем желающим необходимо обратиться в службу занятости региона, в котором они проживают. Граждан, зарегистрированных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, смогут принять в центрах занятости по месту пребывания.

Данные меры действуют с 2022 года и направлены на уменьшение напряженности на рынке труда в условиях антироссийских ограничений.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в России упал до исторического минимума. По итогам октября этот показатель составил 2,9 процента, а на протяжении предыдущих трех месяцев он находился на уровне 3 процентов, уточнили в Росстате. К началу четвертого квартала количество безработных граждан в стране составило 2,224 миллиона человек. Наиболее высокой безработица остается в Ингушетии.

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      Лилиана Набиуллина
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