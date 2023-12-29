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03:03, 29 декабря 2023Мир

Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского

Филиппо: Залужный начал жестокую войну против Зеленского, обвинив его в провале

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал «открытую, жестокую и публичную войну» против президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо, напомнив, что на минувшей пресс-конференции в Киеве Залужный напрямую напал на украинского лидера, обвинив его в провале контрнаступления.

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