Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского

Филиппо: Залужный начал жестокую войну против Зеленского, обвинив его в провале

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный начал «открытую, жестокую и публичную войну» против президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил в соцсети Х (бывшая Twitter) французский политик Флориан Филиппо, напомнив, что на минувшей пресс-конференции в Киеве Залужный напрямую напал на украинского лидера, обвинив его в провале контрнаступления.