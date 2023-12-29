РБК: Wildberries повысит комиссию для продавцов электроники и бытовой техники

Российский онлайн-маркетплейс Wildberries с 8 января повысит комиссию для продавцов на продажу бытовой техники и электроники. Об этом в пятницу, 29 декабря, пишет РБК со ссылкой на участников рынка. Представитель компании подтвердил изданию эту информацию.

По его словам, в среднем комиссия вырастет на пять процентных пунктов (п.п.). Собеседник издания уточнил, что на десятую часть таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства, ставки не изменятся, на пятую часть — вырастут на 2 п.п. (мониторы, фотоаппараты, геймпады и др.).

При этом, отмечает газета, на процессоры комиссия поднялась на 7 п.п. — с 5 до 12 процентов, на «умные» часы — на 10 п.п. — с 5 до 15 процентов.

Представитель Wildberries подчеркнул, что остальные категории изменения не затронут. Он напомнил, что размер комиссии на продажу товаров в этих категориях не увеличивали больше года. В компании отметили, что в 2023 году дважды снижали комиссию на электронику, благодаря чему продавцам удалось увеличить доходы. Тарифы по этим категориям были снижены в мае и отдельно для продавцов новых гаджетов Apple — в сентябре.

Ранее основательница и владелица компании Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что маркетплейс вышел на китайский рынок. Производители и продавцы из Китая будут напрямую поставлять свою продукцию на площадку для всех стран ее присутствия. Бакальчук подчеркнула, что российский бизнес остается в приоритете, на него расширение обхвата маркетплейса не повлияет.