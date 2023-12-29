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13:51, 29 декабря 2023Мир

Захарова заявила о неизбежном кризисе в США после выборов президента

Захарова: США столкнутся со множеством проблем вне зависимости от итогов выборов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

США неизбежно столкнутся со множеством проблем вне зависимости от итогов президентских выборов в 2024 году. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вся американская система, не только внутриполитическая, но и экономическая, кстати говоря, и внешнеполитическая, международная, находится в глубочайшем кризисе», — сказала она.

По словам дипломата, США будут вынуждены «справляться с колоссальным количеством внутренних проблем», а также справляться с вызовами «на внешнем периметре» в наступающем году. «Поэтому, я думаю, пусть займутся сами собой», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что только серьезное внутреннее потрясение может избавить США от уверенности в собственном превосходстве.

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      Виктория Кондратьева
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