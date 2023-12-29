Женщина переспала с мужем сестры и обратилась за советом к секс-коучу

Чтобы не потерять доверие семьи, нужно прекратить встречаться с женатым мужчиной и отправлять ему интимные фото. Такой совет дала секс-коуч Джейн О'Горман в ответ на просьбу читательницы оценить шансы построить серьезные отношения с мужем сестры, пишет Daily Star.

За помощью к О'Горман обратилась молодая женщина, которая переспала с мужем сестры и стала надеяться, что мужчина разведется и будет жить с ней. «Впервые мы с ним встретились в марте прошлого года. Мы были на вечеринке, устроенной нашим общим другом. Я вышла на улицу, чтобы подышать, а он последовал за мной. Через несколько минут мы уже целовались», — вспомнила читательница.

Она рассказала, что роман продолжается 10 месяцев, но последнее время любовники не встречаются, так как мужчина живет с женой в другом городе. Тем не менее они продолжают переписываться и отправлять друг другу эротические снимки. Однако, по словам женщины, она стала беспокоиться, так как любовник ведет себя странно: то он нежен и страстен, то просит остановиться. «Он определенно хочет развестись с ней и быть со мной, но признается, что это сложно, потому что она все контролирует. Сестра всегда больше зарабатывала, и он боится, что она заберет дом и остальное имущество», — продолжила читательница.

В ответ на письмо О'Горман указала, что мужчина не собирает бросать жену, так как она обеспечивает его комфорт, но также ему нравится авантюрный роман с сестрой супруги. «Все его поведение продиктовано высокомерием и эгоизмом. Время от времени он уделяет тебе немного внимания, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит и успокоить тебя. Потом он отступает, чтобы защитить свой брак и то, что дает ему твоя сестра», — поделилась мнением О'Горман.

Эксперт полагает, что женщина как можно скорее должна закончить этот роман, поскольку он ставит под угрозу ее отношения с сестрой и благополучие всей семьи. Кроме того, продолжила О'Горман, подобная связь в первую очередь вредит репутации самой женщины.

Ранее семейный психолог Ярослав Лонский посоветовал в начале отношений не вступать в интимный контакт с человеком, если есть желание продолжить с ним отношения. По его мнению, секс на первых встречах может все испортить.