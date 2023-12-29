Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:06, 29 декабря 2023Забота о себе

Женщина переспала с мужем сестры и обратилась за советом к секс-коучу

Фото: Unsplash

Чтобы не потерять доверие семьи, нужно прекратить встречаться с женатым мужчиной и отправлять ему интимные фото. Такой совет дала секс-коуч Джейн О'Горман в ответ на просьбу читательницы оценить шансы построить серьезные отношения с мужем сестры, пишет Daily Star.

За помощью к О'Горман обратилась молодая женщина, которая переспала с мужем сестры и стала надеяться, что мужчина разведется и будет жить с ней. «Впервые мы с ним встретились в марте прошлого года. Мы были на вечеринке, устроенной нашим общим другом. Я вышла на улицу, чтобы подышать, а он последовал за мной. Через несколько минут мы уже целовались», — вспомнила читательница.

Она рассказала, что роман продолжается 10 месяцев, но последнее время любовники не встречаются, так как мужчина живет с женой в другом городе. Тем не менее они продолжают переписываться и отправлять друг другу эротические снимки. Однако, по словам женщины, она стала беспокоиться, так как любовник ведет себя странно: то он нежен и страстен, то просит остановиться. «Он определенно хочет развестись с ней и быть со мной, но признается, что это сложно, потому что она все контролирует. Сестра всегда больше зарабатывала, и он боится, что она заберет дом и остальное имущество», — продолжила читательница.

В ответ на письмо О'Горман указала, что мужчина не собирает бросать жену, так как она обеспечивает его комфорт, но также ему нравится авантюрный роман с сестрой супруги. «Все его поведение продиктовано высокомерием и эгоизмом. Время от времени он уделяет тебе немного внимания, чтобы удовлетворить свой сексуальный аппетит и успокоить тебя. Потом он отступает, чтобы защитить свой брак и то, что дает ему твоя сестра», — поделилась мнением О'Горман.

Эксперт полагает, что женщина как можно скорее должна закончить этот роман, поскольку он ставит под угрозу ее отношения с сестрой и благополучие всей семьи. Кроме того, продолжила О'Горман, подобная связь в первую очередь вредит репутации самой женщины.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее семейный психолог Ярослав Лонский посоветовал в начале отношений не вступать в интимный контакт с человеком, если есть желание продолжить с ним отношения. По его мнению, секс на первых встречах может все испортить.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

      Порнозвезда раскрыла изнанку первой в карьере сцены

      Женщина переспала с мужем сестры и обратилась за советом к секс-коучу

      США призвали Россию освободить осужденного за шпионаж Уилана

      Депутат из партии Зеленского высмеяла молодую помощницу Залужного

      Посол России понадеялся на отказ Аргентины отправлять военную технику Киеву

      Глава Дагестана высказался о сериале «Слово пацана» и голой вечеринке Ивлеевой

      Байдена обвинили в разрушении США

      Во Франции уличили Залужного в открытой войне против Зеленского

      Стало известно о реакции Украины на новый пакет помощи от США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости