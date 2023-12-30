arXiv: обнаружен миллисекундный пульсар в шаровом скоплении GLIMPSE-C01

Астрономы обнаружили новый миллисекундный пульсар в шаровом скоплении GLIMPSE-C01. Согласно результатам исследования, опубликованном на сервере препринтов arXiv, это первый подобный объект в этом скоплении.

Пульсар представляет собой вращающуюся нейтронную звезду с интенсивными магнитными полями, которая испускает симметричные пучки узконаправленного электромагнитного излучения подобно маяку. Наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд известны как миллисекундные пульсары (MSP). Астрономы предполагают, что они образуются в двойных системах, когда изначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается за счет аккреции вещества вторичной звезды.

Исследователи провели поиск пульсаров в выборке из 97 шаровых скоплений. Самым сильным кандидатом оказался источник в GLIMPSE-C01, расположенном примерно в 10 760 световых лет от Земли. Новооткрытый пульсар, получивший обозначение GLIMPSE-C01A, имеет период вращения 19,78 миллисекунды и меру дисперсии, показывающей количество электронов в луче зрения между землей и пульсаром, в 491,1 парсек на кубический сантиметр.

Характерный возраст этого пульсара оценивается в 100 миллионов лет. Также предполагается наличие сильного магнитного поля на уровне одного миллиарда гаусс, так как пульсар имеет более высокую светимость в жестком рентгеновском излучении (2-10 килоэлектронвольт), чем большинство таких объектов в шаровых скоплениях.