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08:47, 30 декабря 2023Мир

Американцы оценили 2023 год для США

Fox News: 66 процентов американцев назвали 2023 год плохим для США

Фото: Unsplash

Две трети опрошенных американцев назвали уходящий 2023 год плохим для США. Это следует из опроса, проведенного компаниями Beacon Research и Shaw & Company Research для телеканала Fox News.

Согласно результатам опроса, 66 процентов респондентов оценивают 2023 год как плохой для США. По сравнению с аналогичным результатом за прошлый год, показатель уменьшился на один процент. Порядка 24 процентов опрошенных назвал уходящий год хорошим.

При этом около 53 процентов опрошенных полагают, что уходящий год стал неудачным для них и их семей. Позитивным 2023 год посчитали 39 процентов американцев.

Ранее президента США Джо Байдена признали одним из главных политиков-неудачников 2023 года. Список таких деятелей составил Fox News.

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      Марина Совина
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